Balcani: vicepremier macedone, ex combattente Uck Morina non sarà estradato in Serbia (2)

Pristina, 05 ago 09:37 - (Agenzia Nova) - "Il presidente serbo Aleksandar Vucic non può liberarsi dall'eredità" dell'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, ha accusato nei giorni scorsi il ministro della Giustizia kosovaro, Abelard Tahiri, scrivendo suo suo profilo Facebook in relazione alla richiesta di estradizione presentata da Belgrado a Skopje riguardo l'ex combattente dell'Esercito di liberazione del Kosovo Morina, fermato nei giorni scorsi al confine kosovaro-macedone. "Ci sono segnali chiari che la Serbia è lontana dalla realtà politica e dai principi di giustizia", ha dichiarato Tahiri assicurando che Pristina non permetterà a Belgrado di abusare dei principi alla base "del nostro stato sovrano". Il ministro della Giustizia ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni farà un appello alle istituzioni dell'Ue per "mettere fine alle pratiche irresponsabili dello Stato serbo, che sta danneggiando la giustizia e i rapporti di buon vicinato". (segue) (Kop)