Brasile: governo vieterà ad alti funzionari venezuelani di entrare nel paese

- Il governo brasiliano pubblicherà una ordinanza interministeriale che vieterà agli alti funzionari venezuelani di entrare nel paese. Secondo quanto riferisce il quotidiano "OGlobo", i ministeri degli Esteri e della Giustizia brasiliani hanno compilato un elenco di alti funzionari del governo di Nicolas Maduro il cui ingresso in Brasile sarà vietato a partire da quando la circolare diventerà operativa. La misura dovrebbe essere annunciata domani, 7 agosto, dal ministro degli Esteri, Ernesto Araújo, in occasione della Conferenza internazionale per la democrazia in Venezuela, che riunisce i paesi latinoamericani del gruppo di Lima. L'ordinanza interministeriale che regola la questione è già nelle sue fasi finali di pubblicazione e l'elenco dei nomi è in fase di completamento. (segue) (Brb)