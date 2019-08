Brasile: governo vieterà ad alti funzionari venezuelani di entrare nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sarà la prima volta che il Brasile adotterà unilateralmente sanzioni contro un altro paese al di fuori del quadro di organizzazioni multilaterali come le Nazioni Unite e l'Organizzazione degli stati americani (Oas). L'obiettivo è impedire l'ingresso nel paese di "individui i cui atti contraddicono i principi e gli obiettivi della Costituzione federale brasiliana". I funzionari elencati minerebbero la democrazia e i diritti umani e metterebbero a rischio la sicurezza nazionale brasiliana, secondo "OGlobo". Attualmente, la legge brasiliana consente misure punitive basate sulle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E non è chiaro quale base legale il governo userà per sostenere la decisione contro singoli individui. (segue) (Brb)