Cdm: approvate misure urgenti su funzioni Collegio Garante per la Privacy

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, martedì 6 agosto a Palazzo Chigi, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Il testo prevede che il presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 6 giugno 2012, continuino a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Collegio e comunque per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. (Com)