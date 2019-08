Cdm: approvati provvedimenti per assunzioni personale scolastico e tecnico amministrativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, martedì 6 agosto a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e del ministro dell’Economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato due provvedimenti, da adottarsi con altrettanti decreti del presidente della Repubblica, che prevedono rispettivamente: l’autorizzazione al ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2019/2020, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 53.627 unità di personale docente, n. 2.117 dirigente scolastici, n. 7.646 unità di personale ausiliario-tecnico-amministrativo (ATA) con trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per n. 226 unità del medesimo personale, corrispondenti a 113 posti interi, e n. 355 unità di personale educativo (decreto del Presidente della Repubblica); l’autorizzazione al ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2018/2019, n. 191 unità di personale tecnico-amministrativo, nonché di n. 1 unità di Direttore amministrativo - EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentale per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (decreto del presidente della Repubblica). Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. (Com)