Cdm: deliberato scioglimento consigli comunali

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, martedì 6 agosto a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini, tenuto conto che, all’esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Torretta (PA), affidandone la gestione a una Commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, a norma dello stesso articolo, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno delle amministrazioni comunali, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consigli comunali di Camastra (AG), Platì (RC), Manduria (TA), Limbadi (VV) e Surbo (LE). (Com)