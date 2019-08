Cdm: approvato decreto attuazione direttiva Ue su mercati degli strumenti finanziari

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, martedì 6 agosto a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Il testo recepisce la nuova direttiva MiFID II e attua il regolamento n. 1286/2014, relativi alla trasparenza degli strumenti finanziari e alla conseguente protezione degli investitori con particolare riguardo ai documenti contenenti le informazioni chiave degli strumenti finanziari (KID). Il decreto si occupa in particolare del quadro organizzativo delle autorità preposte alla tutela bancaria (Consob) e assicurativa (Ivass) e del quadro sanzionatorio a tutela degli obblighi di trasparenza e conoscibilità. (Com)