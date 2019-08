Cdm: approvate misure urgenti settore lattiero-caseario

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, martedì 6 agosto a Palazzo Chigi, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio, ha approvato, salvo intese, un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Il testo differisce al 31 dicembre 2019 la sospensione delle procedure di riscossione coattiva degli importi relativi al prelievo supplementare latte, nonché i relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, al fine di consentire l’espletamento, nelle more della sospensione, delle indispensabili verifiche amministrative. (Com)