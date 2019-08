Cdm: esaminate 41 leggi regionali (2)

- Il cdm ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Abruzzo n. 5 del 03/06/2019, recante “Rendiconto generale per l’esercizio 2014. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare”; la legge della Regione Abruzzo n. 6 del 03/06/2019, recante “Rendiconto generale per l’esercizio 2015”; la legge della Regione Calabria n. 22 del 21/06/2019, recante “Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico”; la legge della Regione Veneto n. 23 del 19/06/2019, recante “Disposizioni in materia di ricettività turistica”; la legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 27/06/2019, recante “Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - Modifiche alla Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme In materia di tributi regionali)”; la legge della Regione Abruzzo n. 12 del 28/06/2019, recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per il ripiano delle perdite e la ricapitalizzazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A.”; la legge della Regione Emilia Romagna n. 9 del 02/07/2019, recante “Disposizioni a favore dell’inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva”; la legge della Regione Marche n. 17 del 27/06/2019, recante “Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione.”; la legge della Regione Sardegna n. 9 del 26/06/2019, recante “Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019); la legge della Regione Basilicata n. 5 del 04/07/2019, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell’Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture”; la legge della Regione Basilicata n. 6 del 04/07/2019, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell’Ente Parco Naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane”; la legge della Regione Basilicata n. 7 del 04/07/2019, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano”; la legge della Regione Basilicata n. 8 del 04/07/2019, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)”; la legge della Regione Basilicata n. 9 del 04/07/2019, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB)”; la legge della Regione Basilicata n. 10 del 04/07/2019, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell’Agenzia di Promozione Territoriale (APT)”; la legge della Regione Valle Aosta n. 8 del 04/07/2019 , recante “Disposizioni urgenti per Casino de la Vallèe S.P.A.”; la legge della Regione Puglia n. 32 del 05/07/2019, recante “Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate”; la legge della Regione Puglia n. 22 del 05/07/2019, recante “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”; la legge della Regione Puglia n. 23 del 05/07/2019, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”; la legge della Regione Puglia n. 24 del 05/07/2019, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”; la legge della Regione Puglia n. 25 del 05/07/2019, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”; la legge della Regione Puglia n. 26 del 05/07/2019, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifica all’articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”; la legge della Regione Puglia n. 28 del 05/07/2019, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio)”; la legge della Regione Puglia n. 29 del 05/07/2019, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ‘Norme per la edificabilità dei suoli’)”; la legge della Regione Puglia n. 30 del 05/07/2019, recante “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”; la legge della Regione Puglia n. 31 del 05/07/2019, recante “Promozione della cultura dell’abitare sociale”; la legge della Regione Abruzzo n. 15 del 04/07/2019, recante “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”; la legge della Regione Abruzzo n. 16 del 04/07/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza)”; la legge della Regione Abruzzo n. 17 del 04/07/2019, recante “Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria, ripristino quota risorse ai Geni Civili regionali per gli interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali ed altre disposizioni urgenti”; la legge della Regione Abruzzo n. 18 del 04/07/2019, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), per la fornitura del servizio di energia elettrica relativo agli anni 2016 e 2017 - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC”; la legge della Regione Abruzzo n. 19 del 04/07/2019, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per la fornitura del servizio di telefonia fissa relativa all’anno 2017 - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC”; la legge della Regione Toscana n. 40 del 03/07/2019, recante “Adeguamento ai rilievi di costituzionalità formulati dall’Amministrazione statale. Modifiche alla l.r. 7/2019”; la legge della Regione Toscana n. 41 del 05/07/2019, recante “Disposizioni relative alle funzioni della Regione in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 42/1998”; la legge della Regione Marche n. 18 del 08/07/2019, recante “Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”, 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale”, 15 novembre 2010, n. 16 “Assestamento del bilancio 2010”; la legge della Regione Marche n. 19 del 08/07/2019, recante “Modifica alla legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 “Cimiteri per animali d’affezione”; la legge della Regione Marche n. 20 del 08/07/2019, recante “Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge”; la legge della Regione Marche n. 21 del 08/07/2019, recante “Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche”. (Com)