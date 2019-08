Brasile: ministro Agricoltura, "critica contro uso pesticidi può generare una guerra commerciale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, Tereza Cristina Dias, ha dichiarato che le critiche che vengono fatte rispetto alle autorizzazioni fornite dal suo ministero per la registrazione dei pesticidi da utilizzare nelle coltivazioni nel paese si stanno trasformando in una "guerra politica" a livello nazionale e hanno il potenziale di provocare una guerra commerciale internazionale. Nel corso di un incontro con i giornalisti, Tereza Cristina ha affermato che le autorizzazioni concesse per l'uso di nuovi pesticidi rappresentano un "rischio calcolato" così come avviene in altri paesi. "Nessuno sta mettendo veleno sul piatto del consumatore brasiliano", ha detto il ministro. (segue) (Brb)