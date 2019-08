Aerospazio: lanciato con successo razzo Ariane 5 con satellite laser spaziale

- Il razzo vettore Ariane 5, con il secondo satellite della rete di telecomunicazioni laser spaziali dell'Europa, Edrs-C, è stato lanciato in orbita con successo ieri, 6 agosto. Lo rende noto un comunicato dell'Agenzia spaziale europea (Esa). Si tratta del secondo satellite inviato nella rete di telecomunicazioni laser spaziali European Data Relay System (Edrs). Il satellite utilizzerà i raggi ottici per estrarre immagini e dati da altri veicoli spaziali e quindi velocizzare tali informazioni verso la terra. L'Edrs-C è stato lanciato dal porto spaziale di Kourou, nella Guiana francese. Il decollo era inizialmente previsto per il 24 luglio, ma è stato posticipato dopo un fallimento del lancio del razzo Vega, il mese scorso. Il sistema europeo di trasmissione dati è una joint venture tra l'Agenzia spaziale europea e il colosso aerospaziale Airbus. (Com)