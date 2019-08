Usa: sondaggio primarie Democratici, Biden in testa seguito da Warren

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si mantiene in testa tra i candidati alle primarie democratiche per le presidenziali del 2020, ma la senatrice Elizabeth Warren sta restringendo il divario. E' quanto emerge da un nuovo sondaggio condotto dall'Università di Quinnipiac pubblicato ieri, 6 agosto. Il sostegno a Warren è salito al 21 percento tra gli elettori democratici e simpatizzanti, con un guadagno di 5 punti dalla fine del mese scorso. La senatrice si piazza così al secondo posto. Biden si mantiene ancora in testa al gruppo, ottenendo il 32 per cento di supporto nell'ultimo sondaggio Quinnipiac, ma registrando un calo di 2 punti dall'ultimo sondaggio. Il senatore Bernie Sanders ha guadagnato 3 punti nel sondaggio più recente, arrivando al terzo posto con il 14 per cento. Kamala Harris, che aveva raggiunto il 20 per cento del sostegno all'inizio di luglio dopo una performance straordinaria nel dibattito televisivo tra i Democratici di giugno, ha continuato invece una tendenza al ribasso nel sondaggio, scendendo al 7 per cento. (Was)