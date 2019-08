Corea del Nord: Kim Jong-un, lancio missili avvertimento per Usa e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato che il lancio di missili avvenuto ieri, martedì 6 agosto, è stato un avvertimento per le esercitazioni militari congiunte degli Stati Uniti e della Corea del Sud: lo riferisce oggi l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana “Korean Central News Agency” (“Kcna”), ripresa dai media statunitensi. Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, John Bolton, ha ricordato martedì alla Corea del Nord l’impegno del suo leader nei confronti del presidente Donald Trump di non riprendere il lancio di missili a distanza intercontinentale dopo che Pyongyang ha condotto il suo quarto test missilistico a corto raggio in meno di due settimane e ha avvertito che potrebbe intraprendere “una nuova strada”. Kim ha affermato che l’azione militare è stata “un’occasione per inviare un adeguato avvertimento all’esercitazione militare congiunta attualmente in corso da parte delle autorità statunitensi e sudcoreane”, riferisce Kcna. (segue) (Was)