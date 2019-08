Usa: personaggio chiave “Russiagate” Strzok fa causa a Fbi e DoJ per licenziamento

- Peter Strzok, ex agente del Federal bureau of investigation (Fbi), licenziato per aver inviato messaggi denigratori sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e altri personaggi politici durante la corsa presidenziale del 2016, sta facendo causa all'Fbi e al dipartimento di Giustizia Usa (DoJ) per il suo licenziamento, sostenendo che la decisione è stata il risultato di "una pressione inesorabile" di Trump. Il legale di Strzok ha dichiarato che il licenziamento del suo assistito, a causa di una serie di messaggi di testo che aveva scritto a un collega nei quali criticava Trump, è stato motivato politicamente e in violazione di due emendamenti costituzionali. Strzok sostiene inoltre che fughe di notizie da parte della stampa hanno violato la legge sulla privacy. (segue) (Was)