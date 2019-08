Usa: personaggio chiave “Russiagate” Strzok fa causa a Fbi e DoJ per licenziamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna pubblica concertata per denigrare e, in definitiva, licenziare l'agente speciale Strzok è stata resa possibile dalla divulgazione deliberata e illegale degli imputati ai media di testi, intesi come privati, da un sistema di registrazione dell'Fbi, in violazione della legge sulla privacy", si legge nei documenti presentati in tribunale. Strzok, che è stato licenziato nell'agosto 2018, ha sostenuto che il suo licenziamento era motivato politicamente perché un alto dirigente dell'Fbi, in origine, aveva raccomandato una risposta disciplinare diversa, meno estrema, alla sua condotta. (Was)