Polonia: elezioni parlamentari il 13 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del presidente polacco, Andrzej Duda, ha confermato oggi che il Paese terrà le sue elezioni parlamentari il 13 ottobre. "Il presidente ha appena firmato un'ordinanza in merito alle elezioni che si terranno il 13 ottobre", ha detto Blazej Spychalski, portavoce di Duda. Il parlamento polacco ha 460 seggi nella sua Camera bassa, il Sejm, e 100 seggi al Senato. La soglia di sbarramento è del 5 percento per i singoli partiti e del 7 percento per le coalizioni. Si prevede che i principali contendenti saranno il partito al potere Diritto e giustizia (PiS) e la Coalizione civica (Ko), riuniti attorno al più grande partito di opposizione Piattaforma civica (Po). Un sondaggio della scorsa settimana di Ibris ha mostrato che il PiS attirerebbe il 41,7 per cento dei voti, contro il 25 per cento per il principale gruppo di opposizione Ko e il 10,2 per cento per il movimento liberale e di sinistra.(Vap)