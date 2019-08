Usa: Trump sfida legge della California su pubblicazione redditi dei candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha citato in giudizio oggi, 6 agosto, alcuni funzionari della California contestando la recente legge statale che impone ai candidati alla presidenza di rivelare le dichiarazioni dei redditi prima che possano comparire sulla scheda elettorale dello Stato. La causa federale di Trump e della sua campagna è l'ultima mossa del presidente per contrastare gli sforzi dei Democratici che vogliono conoscere le sue dichiarazioni dei redditi. La legge viene definita dai legali dei Trump un "nudo attacco politico contro il presidente degli Stati Uniti in carica". La causa è stata presentata contro il governatore dello Stato, il democratico Gavin Newsom, e il segretario di Stato, Alex Padilla. Trump e la sua campagna presidenziale hanno presentato una seconda causa per contestare la costituzionalità della nuova legge, sostengono che gli Stati non hanno il potere di "integrare" le qualifiche per il presidente, stabilite dalla Costituzione. (segue) (Was)