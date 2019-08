Cdm: approvate misure per la tutela del lavoro e risoluzione crisi aziendali

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, martedì 6 agosto a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dello Sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha approvato, salvo intese, un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Il testo mira, in particolare, a garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, come rider, lavoratori con disabilità, lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU), precari. Contiene, inoltre, disposizioni per supportare la fase attuativa del reddito di cittadinanza, rimessa all’Inps, e per la disciplina delle assunzioni in Anpal servizi S.p.a. (segue) (Com)