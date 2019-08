Tunisia: presidente Movimento democratico, Ennahda “una setta” e non un partito

- Il movimento islamico moderato Ennahda, attuale prima forza politica della Tunisia, “non è un partito politico, ma una setta”. Lo ha dichiarato Ahmed Nejib Chabbi, presidente del Movimento democratico e leader della coalizione Kadiroun. Secondo il politico, Ennahda “non ha un programma politico, né sulla carta né nella pratica quotidiana”. “Cerca persone al servizio della setta e, come confermano i sondaggi di opinione, la sua popolarità ha registrato un calo negli ultimi anni. Il problema sarà evidente in occasione delle elezioni”, ha aggiunto Chebbi. Al momento Ennahda non ha ancora annunciato quale candidato sosterrà alle prossime elezioni presidenziali, in programma il 15 settembre. Il successivo 6 ottobre si terranno invece le legislative.(Tut)