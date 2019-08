Tunisia: Machrou Tounes, Mohsen Marzouk ha qualità da presidente della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Tunisia hanno ricevuto finora 18 candidature per le elezioni presidenziali del prossimo 15 settembre, sei delle quali “serie e ricevibili”, come ha dichiarato oggi il dirigente dell’Isie. Le candidature che soddisfano i requisiti previsti dalla legge elettorale in vigore sono quelle di Mongi Rahoui, leader del partito al Watad, che ha ricevuto il sostegno di dieci deputati; di Mohamed Abbou, segretario generale della Corrente democratica, che ha raccolto 13.700 firme di cittadini; di Lofti Mraihi, segretario generale dell’Unione popolare repubblicana (Upr), con 12 mila firme di cittadini; di Nabil Karoui, presidente del partito Qalb Tounes e proprietario dell’emittente “Nessma Tv”, con il sostegno di 12 deputati; di Abir Moussi, presidente del Partito desturiano libero (Pdl), che ha raccolto 15 mila firme di cittadini; di Mehdi Jomaa, fondatore del partito Al Badil Ettounsi, che ha ricevuto 24 mila firme di sostegno da parte dei cittadini. Per giovedì è inoltre attesa la candidatura dell’attuale premier, Youssef Chahed, come indicato in mattinata da Mustafa Ben Ahmed, capo del blocco parlamentare del partito Tahya Tounes. (segue) (Tut)