Roma: Fd'I, grillini e sinistra uniti contro gli sgomberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi grillini e sinistra hanno calato la maschera mostrando di essere in sostanza sulla stessa posizione e portano in aula due mozioni che di fatto vogliono ostacolare il piano di sgomberi previsto dal prefetto nonostante lo stesso non sia certo un piano forzato ma preveda un orizzonte temporale di ben sette anni". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "Evidentemente grillini e Pd - aggiungono - vogliono tutelare di fatto quel sistema di occupazioni organizzate che ha penalizzato gli onesti anche grazie alla assenza totale di una politica di edilizia sociale. Fdi ha votato contro tutte e due le mozioni con l'intervento in aula del Presidente Giorgia Meloni e auspica che il Prefetto prosegua serenamente il lavoro intrapreso senza indebite intromissioni di chi vuole semplicemente conservare la situazione attuale".(Com)