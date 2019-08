Ivrea: maxi-rave non autorizzato, arrestati i cinque organizzatori, sequestrate casse e mixer

- Si sono incontrati in circa 500 a bordo di oltre 200 veicoli tra camper, furgoni, camion e auto per un rave party illecito. È avvenuto nella serata del 4 agosto ad Ivrea, nel quartiere San Bernardo. Polizia e Carabinieri sono stati allertati dai residenti e dallo stesso proprietario del terreno. Oltre 70 agenti, tra polizia Stradale, squadra Mobile e Questura, sono arrivati sul posto per controllare le strade e lo svolgimento dell'evento illegale. È stato impedito l'ingresso di oltre 500 persone, che si sono allontanate senza lamentele. Nella tarda serata del 5 agosto, lo staff del rave ha iniziato l'esodo. Una carovana di circa 50 veicoli ha percorso i campi di grano nel tentativo di eludere i controlli. Nella zona centrale erano stati collocati i mezzi adibiti al trasporto delle apparecchiature. (segue) (Rpi)