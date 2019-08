Ivrea: maxi-rave non autorizzato, arrestati i cinque organizzatori, sequestrate casse e mixer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inutili le manovre elusive: i servizi di monitoraggio e osservazione, anche molto ravvicinati - con personale della polizia di Stato occultato nella boscaglia - hanno permesso di seguire la carovana per oltre due chilometri. Sono stati quindi individuati i veicoli contenenti le apparecchiature utilizzate per il rave, fermati in sicurezza a Canton Ferrero. Le 5 persone a bordo, verosimilmente gli organizzatori dell'evento, di cui quattro con precedenti di polizia specifici, sono stati arrestati per invasione di terreni. L'attenzione si è incentrata nella prevenzione e nella repressione di reati in materia di stupefacenti, immancabilmente connessi a manifestazioni di questo tipo, alle condotte di guida in stato di alterazione per abuso di alcool e droga, oltre che all'identificazione dei responsabili dell'invasione dei terreni. (segue) (Rpi)