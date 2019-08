Ivrea: maxi-rave non autorizzato, arrestati i cinque organizzatori, sequestrate casse e mixer (3)

- Nell'operazione sono state identificate oltre 300 persone e sono stati controllati 90 veicoli. Per questi si ipotizza il reato di invasione di terreni e disturbo alla quiete pubblica. Sono state inoltre eseguite 14 perquisizioni locali e personali, anche con l'ausilio delle unità cinofile dei Carabinieri e della Polizia. Due le denunce per guida in stato di ebrezza, una per guida sotto l'effetto di stupefacenti e due sanzioni amministrative per uso personale di stupefacenti. Inoltre sono stati sequestrati gli oggetti utilizzati per l'evento, tra cui 13 casse di grosse dimensioni, 2 mixer con amplificatori, un divano e un frigorifero con bevande alcoliche all'interno. (Rpi)