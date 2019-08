Sgomberi Roma: Raggi, bene mozione M5s per tavolo interistituzionale, situazione Capitale è unica per numeri (2)

- L'obiettivo primario dell'amministrazione capitolina è quello di contemperare legalità, tutela della proprietà privata e rispetto dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda la continuità scolastica dei bambini. Per la presidente della commissione Politiche sociali Maria Agnese Catini e la presidente della commissione Patrimonio e politiche abitative Valentina Vivarelli: "Il tavolo interistituzionale deve essere istituito per il bene e la sicurezza della città. È doveroso per evitare che si creino nuove forme di emergenza abitativa, illegalità, rischi per l'ordine pubblico e per la sicurezza di Roma. La situazione della nostra città per dimensioni e per il numero delle persone e dei nuclei familiari coinvolti non ha uguali in Italia". (Com)