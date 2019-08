Sgomberi Roma: Pelonzi (Pd), inaccettabile da ministro e Prefetto uso risorse comunali in deroga a Tuel

- "L'ordinanza prefettizia che impone un programma di sgomberi abitativi è inaccettabile da parte del comune e sarebbe una palese violazione del Tuel dar seguito all'ordinanza senza un voto del consiglio comunale. Un programma di 7 anni non può dirsi un'emergenza". Così in una nota il capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi. "Se la giunta accettasse l'imposizione si troverebbe in una situazione di palese illegittimità. Non si possono usare i soldi dei romani senza atti votati dall'assemblea capitolina come previsto dalla legge. Sul bilancio e sui beni comunali la giunta e gli uffici agiscono su delega dell'assemblea capitolina. La mia la delega non è a disposizione della campagna elettorale del ministro Salvini. Se non vengono portati atti in aula che impegnano risorse comunali l'ordinanza prefettizia non può avere seguito. In assenza di questi presupposti agirò di conseguenza e mi rivolgerò direttamente al Tar e al Consiglio di Stato". (segue) (Com)