Sgomberi Roma: Pelonzi (Pd), inaccettabile da ministro e Prefetto uso risorse comunali in deroga a Tuel (2)

- Pelonzi prosegue: "Siamo per il ripristino della legalità e per sgomberi da casa a casa. Quindi dare certezza di un tetto. Ci si preoccupa soprattutto di sgomberi abitativi ma non di una politica che risponde al bisogno degli alloggi. L'emergenza abitativa a Roma non è un tema di ordine pubblico ma di politiche sociali e per la casa. La legalità non può prescindere dai diritti e dalla giustizia sociale. La prima illegalità è quella delle istituzioni che non rispettano il diritto all'abitare. A Roma ci sono circa 7000 sentenze di sfratto metà delle quali vengono eseguite con l'uso della forza pubblica. Nel 90 per cento dei casi si tratta di morosità incolpevole, cioè famiglie che perdono un reddito da lavoro per permettere di pagare l'affitto. Ci sono migliaia di nuclei familiari in lista d'attesa per una casa popolare, il che di per se indica che non c'è un'emergenza un grave problema sociale. C'è uno scarto enorme fra la domanda di assistenza alloggiativa e le soluzioni offerte. Serve un piano reale per soddisfare l'emergenza abitativa che non significa trasformare un problema sociale in un problema di ordine pubblico. Serve un piano casa che coinvolga tutti i livelli istituzionali". (segue) (Com)