Sgomberi Roma: Pelonzi (Pd), inaccettabile da ministro e Prefetto uso risorse comunali in deroga a Tuel (3)

- Rispetto alla mozione del M5s approvata oggi Pelonzi spiega che "un nuovo tavolo inter-istituzionale è debole e inefficace perché si approccia al problema solo su un piano di legalità ignorando diritti e giustizia verso chi una casa ancora non ha. La mozione è solo espediente che non dà soluzioni, ma che lascia ampio spazio alla linea del ministro Salvini. Noi siamo per la legalità nel rispetto del diritto all'abitare. Pertanto ribadiamo la scelta di una vera politica della casa, che è venuta meno in questi tre anni. L'impiego di 700 agenti e 40 blindati per sgombrare 250 persone da via Cardinal Capranica sigla il fallimento di questa giunta che si piega ancora una volta alla linea del ministro degli Interni e che lascia ai comuni gli oneri economici e sociali attraverso la scorciatoia degli sgomberi senza alternative alloggiative". (segue) (Com)