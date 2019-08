Sgomberi Roma: Pelonzi (Pd), inaccettabile da ministro e Prefetto uso risorse comunali in deroga a Tuel (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pelonzi conclude: "La legge e la giustizia non possono essere mai disgiunti. Io inseguo sempre la giustizia e quando una legge è in contrasto con il principio della giustizia mi batto affinché quella legge venga cambiata. Oggi è la condizione di migliaia e migliaia di persone che hanno il diritto ad un alloggio e quindi ci troviamo di fronte alla negazione di un diritto. Questo vuol dire che ci sono leggi che non tutelano le persone. Il provvedimento del prefetto sarebbe in contrasto con il Tuel senza un passaggio in Aula Giulio Cesare. Auspico che la Sindaca o chi per lei parteciperà domani al tavolo prefettizio difenda la città da un provvedimento che costerebbe 100 milioni di euro per una becera campagna elettorale del governo giallo-verde sempre più supino alle posizioni del ministro degli interni. Alla sindaca, alla giunta e al Prefetto ribadisco che non si può disporre in deroga delle risorse di Roma Capitale". (Com)