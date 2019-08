Decreto Imprese: Carfagna (FI), Lega lo legga bene e si svegli subito invece di parlare troppo tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, scrive in una nota che "il vicepremier Salvini ha appena ammesso il fallimento della politica economica del governo Conte, sostenendo la necessità di rivedere il decreto Dignità e le sue insensate norme sui contratti di lavoro. Verrebbe da dire: 's'è svegliato', dopo che troppo a lungo la Lega ha appaltato le grandi scelte economiche a Di Maio e alla propaganda grillina, che ci ha portato alla crescita zero e a una occupazione di scarsa qualità. Mi auguro che Salvini e la Lega leggano bene il decreto Imprese annunciato da Di Maio, così non ci sentiremo dire tra un anno che hanno commesso l'ennesimo errore, pagato dalle nostre aziende e dai lavoratori", conclude Carfagna. (Rin)