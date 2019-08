Iraq: l’allarme dell’arcivescovo Warda, “comunità cristiana vicina all’estinzione”

- La comunità cristiana in Iraq è “vicina all’estinzione”. È l’allarme lanciato dall’arcivescovo di Erbil Bashar Warda in un’intervista alla Fondazione pontificia cattolica “Aid to the Church in Need” rilasciata in occasione dell’anniversario della presa della Piana di Ninive da parte dello Stato islamica. Secondo il religioso, la presenza cristiana in Iraq è stata “decimata” negli ultimi due decenni. “Negli anni antecedenti il 2003, eravamo almeno un milione e mezzo di persone, pari al sei per cento della popolazione dell’Iraq. Oggi siamo rimasti in 250 mila. Forse meno. Chi resta deve essere pronto al martirio”, ha affermato l’arcivescovo. Sebbene lo Stato islamico sia stato sconfitto militarmente nel nord dell’Iraq, ha avvertito Warda, l’ideologia radicale che lo ha prodotto è ancora presente nella regione. “La sconfitta dello Stato islamico – ha osservato - non corrisponde alla sconfitta dell’idea del califfato. Questa idea riflette tutte le strutture storiche di discriminazione contro i non-musulmani. Non parlo solo di Iraq. Vediamo leader di altri paesi del Medio Oriente che stanno agendo in un modo coerente con la rifondazione del califfato”. Quella prodotta dall’avanzata dello Stato islamico, secondo l’arcivescovo, è una stata situazione “eccezionale ma non isolata”. “Si tratta di un ciclo di violenza ricorrente in Medio Oriente negli ultimi 1.400 anni. Ad ogni ciclo, il numero di cristiani crolla. Oggi siamo al punto di estinguerci”, ha avvertito.(Irb)