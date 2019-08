Fmi: Russia sosterrà candidatura bulgara Georgieva

- La Russia sosterrà la candidatura dell’economista bulgara e direttrice generale della Banca mondiale, Kristalina Georgieva, per la carica di amministratore delegato del Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha annunciato il ministero delle Finanze di Mosca secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Tass”. Secondo il dicastero, per la prima volta in 75 anni della sua storia, il Fondo potrebbe essere guidato da un rappresentante di un paese la cui economia appartiene ai "mercati emergenti". Il ministero delle Finanze russo ha reso noto che la Russia ha un atteggiamento positivo nei confronti della nomina di Georgieva, definendola un “brillante diplomatico, un economista pienamente qualificato e competente e altamente professionale”. Il mese scorso, Christine Lagarde, ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato del Fmi per assumere un nuovo ruolo come prossimo capo della Banca centrale europea (Bce). Georgieva, 65 anni, è una esponente di centrodestra cresciuta in Bulgaria sotto il Comunismo. Lodata per il suo approccio diretto, è una donna che ha scalato i ranghi della Banca mondiale fino a diventarne direttrice generale, dopo quasi sette anni a Bruxelles come commissario europeo per la cooperazione internazionale. (Rum)