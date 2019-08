Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi presenta il nuovo piano della mobilità sostenibile.Campidoglio, sala Laudato Sì (ore 11)VARIE- Inaugurazione progetto "Spiaggia libera tutti", ospedale pediatrico Bambino Gesù-Casa Ronald a Polidoro.Palidoro, ospedale pediatrico Bambino Gesù (ore 11)- Souad Sbai promuove manifestazione contro la guerra e contro gli attacchi terroristici di questi ultimi giorni. Souad Sbai ex parlamentare e presidente del Centro Studi Averroè.Piazza di Montecitorio (ore 17)- Il ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà a Sabaudia per un comizio politico.Sabaudia, piazza del Comune (ore 20)(rer)