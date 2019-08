Pomezia: Sindaco Zuccalà, nuove fontanelle sul litorale di Torvaianica

- Dalle fontanelle d’acqua potabile alle bacheche informative per la comunicazione ambientale. Si amplia l’offerta di servizi pubblici per residenti e turisti di Torvaianica in un’ottica di contrasto al degrado urbano e miglioramento della vivibilità dell’intera area. Lo rende noto il Comune di Pomezia. Più nel dettaglio, sono in corso di installazione 3 fontanelle d’acqua potabile, 6 bacheche informative sulla passeggiata a mare, 2 docce libere con fontanella inclusa. “Vogliamo investire sulla zona balneare partendo proprio dall’installazione delle fontanelle d’acqua potabile sul lungomare – ha spiegato l’assessore Giovanni Mattias – quale servizio gratuito per i cittadini, in un’ottica di sempre maggior disincentivo al consumo di acqua in bottiglie di plastica”. “È nostra intenzione rendere sempre migliore l'offerta del nostro litorale: dalle nuove docce, ai bagni alle passerelle di accesso alla spiaggia pubblica – ha aggiunto il sindaco Adriano Zuccalà – per questo motivo abbiamo attivato ulteriori strumenti per favorire ed ampliare i servizi offerti sulle nostre spiagge tramite apposite convenzioni”.​ (Com)