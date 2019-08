Casapound: Raggi a rimozione scritta, battibecco con i militanti. "Con voi non faccio accordi"

- "Voi non amate Roma, sennò liberereste questo immobile, liberatelo", intima la sindaca. "E la colonia Vittorio Emanuele di Ostia occupata da immigrati a cui il comune paga le utenze? È lei che non ama i romani, ma solo i clandestini", replica uno dei portavoce di Casa Pound. È un lungo battibecco quello tra Virginia Raggi e Andrea Antonini, militante del movimento. La sindaca, questo pomeriggio, si è recata sotto la sede occupata dal gruppo di estrema destra in via Napoleone III, all'Esquilino. Alcune settimane fa Virginia Raggi aveva partecipato insieme agli uomini della Polizia locale di Roma Capitale a un blitz per notificare agli occupanti del palazzo due multe per l'irregolarità della scritta marmorea "Casapound", affissa nel 2004 subito dopo l'occupazione dello stabile dai militanti del movimento, e dello striscione provocatorio "Questo è il problema di Roma", appeso poco sopra alcune settimane prima per ridicolizzare la battaglia della sindaca contro l'occupazione di Casapound. Con i verbali, agli occupanti veniva anche intimato di rimuovere entrambe le scritte. "Non cederemo mai", aveva dichiarato allora Antonini. E invece no. (segue) (Rer)