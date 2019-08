Casapound: Raggi a rimozione scritta, battibecco con i militanti. "Con voi non faccio accordi" (2)

- Oggi i militanti hanno chiamato una ditta per rimuovere la scritta in marmo. E la sindaca Raggi non ha perso l'occasione per andare ad assistere alla rimozione. "È solo l'inizio. Ora va sgomberato l'immobile e deve essere restituito alle famiglie che ne hanno davvero diritto. Va ripristinata la legalità. Fino in fondo", aveva twittato Raggi andando in via Napoleone III. Appena arrivata, è partito l'alterco. "Noi - dicono i militanti alla sindaca - a prescindere da lei, tra mille anni saremo ancora qui". “Sì, sì, voi liberate lo stabile e poi parliamo”, replica la sindaca. “Quando questo immobile sarà liberato - dice - i cittadini potranno venire ad abitare anche qui". Ma Antonini non ci sta: "Il problema è che lei non conosce le politiche abitative di questa città e la storia di questo palazzo". "Ah no - replica seccata Raggi - prima c'era una scuola". "Ecco – la schernisce il militante – vede che non sa nulla: qui c’erano uffici, non c’erano né le utenze né nient’altro, e noi ci abbiamo messo le famiglie”. (segue) (Rer)