Brasile: banca statale Bndes restituisce 40 miliardi di prestiti al Tesoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bndes prevede l'erogazione per quest'anno di prestiti per 70 miliardi di real (16 miliardi di euro). Tuttavia, il numero potrebbe essere rivisto al ribasso. "Stiamo rivedendo questi numeri. Nel primo semestre, la banca ha erogato circa 25 miliardi di real (5,7 miliardi di euro) e per raggiungere questo obiettivo dovremmo accelerare gli esborsi nella seconda metà dell'anno", ha detto Montezano, secondo il quale la domanda di prestiti è inferiore alle aspettative. "Con la ripresa dell'economia, crediamo che illivello di domanda aumenterà", ha detto. (segue) (Brb)