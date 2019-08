Casapound: i militanti, abbiamo rimosso scritta da palazzo ma attendiamo la rinascita Roma

- "Virginia Raggi ha ragione. In una città diventata latrina e barzelletta d'Italia, la bellezza di una scritta di marmo perfettamente in linea con lo stile razionalista di un palazzo anni '30 stona troppo". Così in una nota i militanti di Casapound dopo aver rimosso la scritta dallo stabile di via Napoleone III. "La togliamo momentaneamente - aggiungono - in attesa della rinascita di Roma che avverrà il giorno, ormai prossimo, in cui il flagello talebano della giunta Raggi sarà definitivamente sconfitto e cacciato dalla nostra città". "Quella di Virginia Raggi per Casapound è una ossessione - prosegue Casapound - Non ha mai speso una parole per le oltre 100 occupazioni rosse di Roma, come l'ex colonia Vittorio Emanuele occupata ad Ostia (alla quale il Comune di Roma paga anche le utenze), mentre non passa giorno che il sindaco di Roma non invochi lo sgombero di Casapound o si produca in passerelle in via Napoleone III". (segue) (Rer)