Kosovo: oggi parlamento riunito per discutere scioglimento e elezioni anticipate

- Il presidente del parlamento Kadri Veseli ha fissato per questa mattina alle 11 una riunione straordinaria del parlamento per sciogliere l'Assemblea nazionale e indire elezioni anticipate. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Zeri", i partiti dell'opposizione sono tuttavia scettici riguardo la possibilità di trovare già oggi un accordo sulla data per il voto anticipato. A loro modo di vedere, la coalizione governativa uscente, con il sostegno del presidente Hashim Thaci, intenderebbe ritardare l'annuncio di nuove elezioni il più possibile. Il quotidiano "Epoka e Re" conferma comunque che il parlamento sarà sciolto entro la fine di questa settimana. La prospettiva di elezioni anticipate si è rafforzata dopo che il presidente Thaci ha inviato nei giorni scorsi una lettera al leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli, che guida la coalizione al governo Pan, chiedendogli di nominare un nuovo candidato all’incarico di primo ministro in seguito alle dimissioni di Ramush Haradinaj. Veseli ha risposto a Thaci che non ci sarebbe stato nessun altro candidato. (segue) (Kop)