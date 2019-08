Balcani: vicepremier macedone, ex combattente Uck Morina non sarà estradato in Serbia (3)

Pristina, 05 ago 09:37 - (Agenzia Nova) - Il ministro della Giustizia kosovaro Abelard Tahiri ha scritto nei giorni scorsi una lettera all'omologo macedone Renata Deskoska, per richiedere la liberazione dell'ex combattente dell'Uck Morina, arrestato nei giorni scorsi ad un valico di frontiera tra i due paesi. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Epoka", Tahiri ha scritto che le "continue vessazioni" della Serbia nei confronti del popolo kosovaro, anche sulla base di mandati d'arresto internazionali, "sono diventati una pratica politica senza senso". A modo di vedere del ministro kosovaro, questo comportamento trae le sue origini dal regime dell'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic e andrebbe quindi condannato dal governo di Skopje acconsentendo quanto prima alla liberazione di Morina. (segue)