I fatti del giorno - America Latina (4)

- Uruguay-Usa: Montevideo emette allerta viaggio dopo sparatorie in Texas e Ohio - Il governo dell'Uruguay ha emesso un avviso di sicurezza diretto ai suoi concittadini che viaggiano negli Stati Uniti dopo le sparatorie registrate lo scorso dine settimana. L'allerta è stata emessa a fronte della "crescente violenza indiscriminata, che è costata la vita ad oltre 250 persone dall'inizio dell'anno" e della "impossibilità delle autorità di affrontare questa situazione a causa del possesso indiscriminato di armi da fuoco". L'avviso, pubblicato ieri nella pagina della presidenza, fa aperto riferimento agli ultimi massacri registrati in Texas ed in Ohio ed il ministro degli Esteri, Rodolfo Nin Novoa, non ha nascosto che l'iniziativa arriva in risposta a una analoga presa di posizione dal governo Usa. (segue) (Res)