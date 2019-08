Roma: De Priamo (Fd'I), Raggi e Zingaretti responsabili di pericolo cinghiali in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'irresponsabile scaricabarile tra Raggi e Zingaretti sulla vicenda dei gruppi di cinghiali sempre più presenti in varie zone della città rappresenta un grave pericolo che non può più essere tollerato". Lo dichiara Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidiglio. "Oltre alle persone aggredite come accaduto ieri a Spinaceto - prosegue De Priamo - si registrano diversi cani feriti anche gravemente. Sembrerebbe che il protocollo stipulato già con ritardo da Regione e Comune sia fermo alla firma forse per pregiudizi animalisti nella giunta Raggi. Non si può perdere altro tempo: chiediamo un immediato intervento per evitare il rischio di gravi incidenti".(Com)