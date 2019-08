Energia: presidenza ucraina, ad agosto previsto calo del 25 per cento in import diesel da Russia

- L'Ucraina si attende un calo nelle importazioni di carburante diesel dalla Russia del 25 per cento nel mese di agosto e del 10-15 per cento a settembre: è quanto affermato dal rappresentante permanente nel gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Gerus. Il governo ucraino ha deciso a luglio di imporre dazi speciali sull'importazione di carburante diesel dalla Russia. Gerus ha precisato che tali forniture in meno saranno compensate da un aumento di quelle in arrivo della raffineria bielorussa Mozyr. (Res)