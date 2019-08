Scuola: Bussetti lancia bando da 50 mln contro povertà educativa (2)

- L’Avviso metterà a disposizione risorse fino a 32mila euro per ogni istituto, statale o paritario, per potenziare le competenze di base, ma anche le conoscenze digitali e in materia di cittadinanza. Sono previsti anche moduli didattici con il coinvolgimento dei genitori. Sarà possibile attivare oltre 1.500 moduli di 30 ore ciascuno e intervenire in questo modo sulle situazioni potenzialmente più delicate di fallimento formativo precoce e di povertà educativa. Le scuole paritarie verranno accompagnate in questa importante innovazione tramite momenti di formazione in rete e in loco. Le scuole potranno presentare i progetti esclusivamente on line, all’indirizzo http://www.istruzione.it/pon/ dalle 10 del 15 settembre 2019 alle 15 del 21 ottobre 2019. Le proposte progettuali potranno riguardare il potenziamento delle aree disciplinari di base (italiano, matematica, scienze, lingue straniere, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) e il rafforzamento delle competenze di base: alfabetica funzionale, multilinguistica, Stem (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica), personale e sociale, imprenditoriale, in materia di cittadinanza, in materia di consapevolezza ed espressione culturale. (Ren)