Serbia: sondaggio, un terzo dei cittadini ha percezione positiva dell'Ue

- Oltre un terzo dei cittadini in Serbia ha una percezione positiva dell'Unione europea, mentre circa un quarto ne ha una visione negativa: è quanto emerge da un sondaggio dell'Eurobarometro rilanciato dalla stampa di Belgrado. Il 37 per cento dei cittadini vede l'Ue "come qualcosa di positivo" mentre il 27 per cento la percepisce in modo negativo. Il 34 per cento, infine, ha una visione neutrale dell'Ue. Il sondaggio mostra che la percentuale dei favorevoli è scesa del 5 per cento mentre di altrettanti punti è salita la percentuale dei cittadini che percepiscono negativamente l'Unione, se si confronta la ricerca con quella precedente svolta lo scorso autunno (Seb)