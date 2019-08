Legge di Bilancio: Salvini, per fare investimenti e taglio tasse non si può stare sotto il 2 per cento Ue

- "Oggi non abbiamo dato numeri. Ma abbiamo detto che se questa ridiscussione dei vincoli è dovuta a opere pubbliche, taglio delle tasse, investimenti e messa in sicurezza del paese sono soldi ben spesi. Su questo abbiamo ricevuto il mandato unanime da tutti. Chiaramente con responsabilità. Non è che si fa il sette per cento di deficit per regalare i soldi a chi cammina su via del Corso". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a chi gli chiedeva di quantificare con una percentuale la flessibilità su vincoli europei e deficit nella prossima legge Bilancio per finanziare le iniziative portate avanti dall'anima leghista del governo. Salvini ha poi aggiunto: "Alcuni interventi non possono più aspettare. Come ad esempio i 2,5 miliardi per la messa in sicurezza delle scuole superiori piuttosto che gli interventi per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e strade che non hanno manutenzione da tempo, non posso più aspettare". Altra operazione indispensabile, secondo Salvini, sarà "un mix di flat tax, revisione delle aliquote Irpef e taglio del cuneo fiscale. A noi interessa che un po' di gente paghi meno tasse, non che si chiami flat tax, non siamo innamorati delle formule". "La manovra - ha concluso il vicepremier - prevederà trattative con la futura Commissione europea, però è chiaro che se vogliamo mettere nelle tasche soldi veri e non fare partite di giro non puoi stare sotto al 2 per cento". (Rer)