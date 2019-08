Valle d’Aosta: Fosson giovedì alla presentazione di "Rita Levi Montalcini, una donna libera" di Carola Vai

- La Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta ha reso noto in un comunicato che il presidente Antonio Fosson interverrà giovedì, alle 18, a Courmayeur, alla sede della Fondazione Courmayeur, alla presentazione del libro dal titolo “Rita Levi Montalcini, una donna libera”. Con l’autrice Carola Vai, il presidente Fosson, in un incontro moderato dal presidente dell’Ordine dei giornalisti Tiziano Trevisan, traccerà un profilo della scienziata alla quale nel 1986, a 50 anni dalla laurea in medicina alla Facoltà di Torino, fu assegnato il Premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Partendo dalle pagine di Carola Vai, Fosson, anche in qualità di medico, commenterà i successi e i risultati ottenuti da una donna che è stata grande interprete e una straordinaria testimone del ventesimo secolo. L’appuntamento dedicato a Rita Levi Montalcini rientra nell’ambito degli incontri estivi organizzati dalla Fondazione Courmayeur. (Ren)