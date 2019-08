Calabria: piano Aib, accordo Regione-Comando carabinieri forestali

- È stato siglato oggi nella Cittadella regionale di Catanzaro l'accordo tra la Regione Calabria e il Comando Carabinieri Forestali Calabria per quanto riguarda le attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi. La firma della stipula è stata sottoscritta dal presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, dal comandante regionale dei Carabinieri forestali colonnello Giorgio Maria Borrelli, dal responsabile dell'Unità organizzativa autonoma politiche della montagna e della Forestazione Salvatore Siviglia, alla presenza del commissario straordinario di Calabria Verde, Aloisio Mariggiò. L'accordo ha l'obiettivo di concorrere alla salvaguardia delle foreste regionali, alla prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi boschivi attraverso il sostegno delle attività di controllo, informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali. Per la prima volta il Comando regionale dei carabinieri forestali affiancherà la Regione e contribuirà alla massima funzionalità del sistema di Protezione civile per il contrasto agli incendi boschivi e in quello che riguarda gli illeciti nell'utilizzo dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e forestale. (segue) (Ren)