Legge di Bilancio: Salvini, impensabile fare manovra coraggiosa a costo zero

- "È impensabile fare una manovra a costo zero. Chiunque oggi era intorno al tavolo sapeva che se vuoi fare una manovra coraggiosa non la fai a costo zero, a meno che tu non sia mago Merlino". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al termine dell'incontro con le parti sociali al Viminale durato più di sei ore per parlare della prossima legge di Bilancio.(Rer)