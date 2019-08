Sport: governo sostiene Regione Piemonte per Universiadi e Special Olympics 2025

- Il governo italiano sarà attivamente al fianco della Regione Piemonte per sostenere le sue candidature alla XXXII Universiade invernale del 2025, le Olimpiadi del mondo universitario, e ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025, la competizione dedicata agli atleti con disabilità. L'impegno è stato sancito questa mattina a Roma dopo l'incontro tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, e l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, che spiega: "L'assegnazione di questi due eventi porterebbe nella nostra Regione migliaia di atleti e di turisti". Il governo sosterrà le due candidature con delle lettere di appoggio. Un tassello che si aggiunge alle candidature già inviate alle organizzazioni di tutti e due i giochi da parte della Regione. Nel corso dell'incontro, la Regione Piemonte ha anche consegnato una lettera in cui rende disponibili i propri impianti per le Olimpiadi invernali del 2026. (Rpi)